Метеозависимые россияне рассказали, как на них влияют магнитные бури

Ухудшение самочувствия во время магнитных бурь фиксируют у себя 72% россиян, но заранее к этому готовятся лишь 23% из них. Такие данные предоставили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, изучившие влияние этого геомагнитного явления на жителей страны.

В мае и начале июня россиян несколько раз предупреждали о сильнейших магнитных бурях за последние двадцать лет. Наука официально отслеживает их появление (по данным Института космических исследований и Института солнечно-земной физики), однако сомневается в их прямом влиянии на здоровье человека.

Аналитики выяснили, что лишь 28% респондентов, что не испытывают никаких симптомов во время магнитных бурь.

Метеозависимые опрошенные рассказали, что при магнитных бурях чаще всего испытывают головную боль (36%), слабость (14%), скачки артериального давления (14%), бессонницу (11%), ухудшение настроения (9%) и тахикардию (4%). У 12% респондентов проявляются все перечисленные симптомы.

Для того чтобы избежать проблем со здоровьем, 39% чувствительных к магнитным бурям респондентов избегают физических нагрузок, 23% стараются не сталкиваться со стрессом, 12% лучше следят за режимом дня, 5% — за питанием. К медикам обращаются лишь 1%, а все вышеперечисленные меры соблюдает каждый пятый.

При этом 41% замечают магнитные бури как раз только по своему состоянию здоровья. 23% с возрастом начали готовиться к ним заранее, 21% узнают о них из СМИ, 15% — из прогнозов погоды.

Опрошенные, которые сами не чувствуют проблем со здоровьем из-за магнитных бурь, считают их влияние на человека переоцененным (36%). Но 21% допускают, что они могут воздействовать на технику и вызывать поломки. 8% и вовсе назвали их эзотерикой, а у 35% эта тема вообще не появляется в инфополе.