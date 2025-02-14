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В полиции раскрыли подробности продажи младенца за $1000 в Москве

Ирина Волк: у девушки, продавшей в Москве новорожденную за $1000, был сообщник

У 20-летней девушки, которая планировала продать двухнедельную дочь в Москве, был сообщник. Мужчину задержали вместе с матерью младенца. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале, опубликовав видео допроса сообщника.

На камеру он признался, что прибыл в Москву из Минска за несколько часов до сделки и планировал покинуть столицу РФ сразу же после ее осуществления. Он отметил, что девушка приходится ему знакомой.

«Она приехала, чтобы уступить родительские права в пользу гражданина России у нотариуса», — так задержанный пояснил цель визита в страну своей сообщницы.

Как уточнила Волк, девушка является гражданкой иностранного государства.

До этого уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала о состоянии девочки, которую мать планировала продать.

Ранее в декабре в Оренбурге мужчина пытался продать ребенка и был пойман с поличным.

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