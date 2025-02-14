Ревнивец устроил пожар в доме и погубил возлюбленную в Тверской области

РЕН ТВ: в Тверской области ревнивец устроил пожар и погубил возлюбленную

В Тверской области мужчина из ревности устроил пожар и погубил свою возлюбленную. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 10 февраля в двухэтажном доме, расположенном в городе Бежецке. Там произошел пожар, в котором не выжили двое. Еще одного человека госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.

«Установлено, что пожар устроил 36-летний местный житель. Причиной стала ревность», — рассказал источник телеканала.

Оказалось, что пожар не пережила возлюбленная предполагаемого поджигателя. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания.

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