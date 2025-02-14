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Ревнивец устроил пожар в доме и погубил возлюбленную в Тверской области

РЕН ТВ: в Тверской области ревнивец устроил пожар и погубил возлюбленную
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Shutterstock/Yurii Klymko

В Тверской области мужчина из ревности устроил пожар и погубил свою возлюбленную. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 10 февраля в двухэтажном доме, расположенном в городе Бежецке. Там произошел пожар, в котором не выжили двое. Еще одного человека госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.

«Установлено, что пожар устроил 36-летний местный житель. Причиной стала ревность», — рассказал источник телеканала.

Оказалось, что пожар не пережила возлюбленная предполагаемого поджигателя. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания.

До этого трое российских младшеклассников подожгли строящийся дом, строение сгорело дотла.

Ранее квартира в российском городе сгорела из-за удлинителя, трое отравились угарным газом.

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