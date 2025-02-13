Синоптик: на некоторые регионы России обрушатся 20-градусные морозы

В регионы центральной части России с месячным опозданием доходят морозы. К выходным температура воздуха опустится до -20 градусов, предупредил в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Пик похолодания в этом году пришелся на середину февраля, с опозданием на месяц. И это не последнее похолодание», — отметил синоптик.

По его словам, на северо-востоке от Москвы – в Ивановской, Костромской, Ярославской и Владимирской областях – к выходным морозы достигнут 20 градусов ниже нуля в ночные часы.

В столице в эти же дни прогнозируется от -13 до -18 градусов ночью, пройдет небольшой снег.

В Гидрометцентре до этого предупредили, что более чем в десяти регионах России на этой неделе прогнозируется опасная погода. Так, на Урале ожидаются температурные скачки, в Коми и Ненецком автономном округе прогнозируются ветер со скоростью 15-20 м/с и снег, в Пермском крае – сильный снег, в Свердловской области также ожидается ветер со скоростью до 21 м/с.

Ранее жителей Приморского края предупредили о перепадах температуры воздуха от -27 до +2 градусов.