Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик: на некоторые регионы России обрушатся 20-градусные морозы

Синоптик Шувалов: в регионах центральной части РФ ударят 20-градусные морозы
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В регионы центральной части России с месячным опозданием доходят морозы. К выходным температура воздуха опустится до -20 градусов, предупредил в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Пик похолодания в этом году пришелся на середину февраля, с опозданием на месяц. И это не последнее похолодание», — отметил синоптик.

По его словам, на северо-востоке от Москвы – в Ивановской, Костромской, Ярославской и Владимирской областях – к выходным морозы достигнут 20 градусов ниже нуля в ночные часы.

В столице в эти же дни прогнозируется от -13 до -18 градусов ночью, пройдет небольшой снег.

В Гидрометцентре до этого предупредили, что более чем в десяти регионах России на этой неделе прогнозируется опасная погода. Так, на Урале ожидаются температурные скачки, в Коми и Ненецком автономном округе прогнозируются ветер со скоростью 15-20 м/с и снег, в Пермском крае – сильный снег, в Свердловской области также ожидается ветер со скоростью до 21 м/с.

Ранее жителей Приморского края предупредили о перепадах температуры воздуха от -27 до +2 градусов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами