Трое жителей херсонских Алешек пострадали при обстреле ВСУ

В результате обстрела жилых кварталов Алешек в Херсонской области три человека получили ранения. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пострадала женщина 1949 года рождения и двое мужчин 1969 и 1970 годов рождения. Все пострадавшие госпитализированы.

Сегодня Сальдо также сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке, пострадал мужчина. Кроме того, атаке подверглись еще несколько населенных пунктов региона — удары пришлись по Днепрянам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Катериновке, Малой Лепетихе и Ольгино. Обошлось без пострадавших.

Херсонская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года (легитимность которого не признается Украиной). В настоящее время под контролем российских сил находится большая часть Херсонской области, в то время как правобережье Днепра, включая город Херсон, остается под контролем Украины.

Ранее Сальдо заявил о неготовности ВСУ отдать Херсон целым и невредимым.