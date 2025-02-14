Взрыв прогремел в мечети на севере Афганистана

Взрыв произошел в одной из мечетей города Айбак, который является административным центром провинции Саманган на севере Афганистана. Об этом сообщил афганский телеканал 1 TV News со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.

По данным источника, взрыв прогремел во время пятничной молитвы. Как стало известно правоохранительным органам, двое местных жителей подбросили в мечеть взрывное устройство. По предварительным данным, в результате происшествия несколько человек пострадали.

В ноябре прошлого года в департаменте по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщили, что в Акмолинской области республики при взрыве газа в бывшей мечети пострадали люди. Инцидент произошел в селе Сабынды Коргалжынского района. В здании бывшей сельской мечети, где проводились поминальные обеды, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим обрушением. Бригада скорой медицинской помощи доставила в городскую больницу Астаны 16 пострадавших.

Ранее над иранской мечетью Джамкаран подняли флаг мести.