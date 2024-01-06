Над иранской мечетью Джамкаран подняли флаг мести

Над мечетью Джамкаран в иранском городе Кум подняли красный флаг мести. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В публикации отмечается, что подобное было сделано после теракта 3 января в провинции Керман.

До этого министр внутренних дел (МВД) Ирана Ахмад Вахиди заявил о задержании ряда лиц, причастных к теракту на кладбище в провинции Керман.

По его словам, был задержан ряд лиц, причастных к случившемуся. Вахиди пообещал, что больше информации раскроют позднее службы безопасности.

До этого газета The New York Times писала, что верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне теракта в иранском городе Кермане призвал командующих избегать прямой военной конфронтации с Соединенными Штатами и приказал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками «прокси-группировок» на базы США.

Накануне сообщалось, что террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) взяла на себя ответственность за взрывы в городе Керман в Иране.

Ранее в Госдуме предположили, что могло привести к теракту в Иране.