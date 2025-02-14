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Трое российских младшеклассников подожгли строящийся дом, строение сгорело дотла

В Томске девятилетний мальчик с друзьями дотла спалили строящийся дом

В Томске правоохранители установили причастность девятилетнего школьника к поджогу строящегося дома. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел 12 февраля на улице Пастера и попал на камеры. На кадрах видно, как от одной из стен одноэтажного дома начинает валить черный дым. Через несколько секунд из окна дома с другой стороны появляются фигуры троих детей: они выпрыгивают из строения и спешно удаляются в сторону забора. К моменту, когда дети подходят к границе участка, огонь успевает охватить большую часть дома.

«Полицейские установили личности всех участников и выяснили, что к поджогу причастен 9-летний школьник . По предварительной информации, он вместе со сверстниками ради забавы залез в строение, нашел газовую горелку с баллончиком и случайно устроил пожар», — рассказали в МВД.

Ущерб, причиненный владельцу дома, выгоревшего дотла, составил около 10 млн рублей.

Родителям несовершеннолетнего нарушителя грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае трое человек отравились угарным газом при пожаре в квартире.

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