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Российская школьница обвинила троих знакомых в изнасилованиях

NewsNN: в Нижегородской области школьница обвинила знакомых в изнасилованиях
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Depositphotos

В Нижегородской области 15-летняя школьница обвинила троих знакомых в изнасилованиях. Об этом сообщает NewsNN.

Предварительно, инцидент произошел 31 января в городе Выкса. Девушка пришла в гости к знакомому, где находились еще двое его приятелей. По словам школьницы, юноша совершил в ее отношении непристойные действия, а затем уехал. После этого его друзья по очереди заходили в комнату, где находилась несовершеннолетняя, и насиловали ее. Подросток плакала, но не оказывала сопротивления, опасаясь агрессии.

Школьница обратилась в полицию. В ходе допроса молодые люди утверждали, что девушка не сопротивлялась и сама проявляла инициативу. Отмечается, что один из юношей на данный момент находится под подпиской о невыезде. Он также был судим за кражу и состоял на учете у психиатра. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве таксист прервал поездку и изнасиловал пассажирку.

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