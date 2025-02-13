В России умер автор блога о питании для онкобольных

В Саратове умер от рака блогер Клочков, который вел блог о еде для онкобольных

В Саратове умер блогер Николай Клочков, который страдал от онкологической болезни и рассказывал подписчикам о борьбе с заболеванием и питании при подобном недуге. Информация об этом появилась в его Telegram-канале.

У самого мужчины был рак четвертой стадии. Его жизнь оборвалась 11 февраля. Прощание с ним пройдет 13 февраля. Семья блогера открыла сбор средств на похороны.

Блог Клочкова назывался «Еда в борьбе за жизнь». Там он публиковал рецепты полезных блюд, которые подходят людям с онкологией. У блогера было кулинарное образование.

Клочков также публиковал в соцсетях жизнеутверждающие мысли и мотивировал публику рассказами о своем пути.

В последней публикации 17 января Клочков жаловался, что приехал на онкоконсилиум, но там его не спросили о самочувствии.

Накануне в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве прошло прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Перед началом церемонии сын артиста рассказал, что артист умер после продолжительной болезни. По его словам, семья не раскрывала подробности смерти, «поскольку это личная история».

Ранее американская блогерша-бодипозитивщица подавилась во время ужина и умерла.