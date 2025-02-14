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Брачный аферист пойдет под суд за «любовное» мошенничество на 34 млн рублей

В Петербурге будут судить брачного афериста, обманувшего 24 женщины
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Ivan Kruk/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге перед судом предстанет обвиняемый в брачных аферах 44-летний мужчина. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии следствия, фигурант обманывал женщин в разных регионах в течение почти десяти лет. Ранее он уже был судим за подобные преступления, но в 2013 году, после того как отбыл наказание, снова вернулся к этой деятельности.

С пострадавшими мужчина знакомился в приложениях. Спустя некоторое время он назначал свидание и спустя несколько встреч заявлял о намерении создать семью.

Однако после этого он просил разные суммы денег под разными предлогами. Чтобы помочь возлюбленному, избранницы брали кредиты и продавали имущество. Всего от его афер пострадали 24 женщины.

«Суммарно все потерпевшие лишились более 34 000 000 рублей», — сообщается в публикации.

Сам фигурант признал вину только частично, на данный момент он находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее женщина потеряла 2,5 млн рублей и едва не осталась без дома из-за любви к «Илону Маску».

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