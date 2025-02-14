Психолог назвал техники, которые помогут бороться с трудоголизмом

Для избавления от трудоголизма прежде всего нужно выяснить, что заставляет человека работать в ущерб себе, для этого можно воспользоваться техникой «стоп-сигнал». Об этом «Москве 24» рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

По его словам, при желании взяться за новую задачу или продолжить работу следует спросить себя: «Это действительно необходимо прямо сейчас?» или «Что я чувствую в этот момент?», чтобы прервать автоматическое стремление к труду. Кроме того, специалист советует научиться отказываться от ненужных задач и делегировать обязанности.

«Полезно составить четкий график работы и отдыха и придерживаться его. Также помогает техника «три вопроса». Перед тем как взять новое поручение, спросите себя: «Это действительно моя ответственность?», «Что произойдет, если я откажусь?» и «Как это повлияет на мою жизнь?» — предложил Евстигнеев.

Чтобы отвлечься от работы, он советует найти для себя новые хобби, которое будет приносить удовольствие и покажет ценность отдыха.

Ученые из Астонского университета (Великобритания) и Лейпцигского университета (Германия) до этого выяснили, что трудоголизм не только вредит здоровью и отношениям, но и подрывает моральные принципы, делая людей менее склонными к этичному поведению.

Ранее психолог предупредил об опасных последствиях трудоголизма.