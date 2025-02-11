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Ученые назвали неожиданную опасность трудоголизма

JOB: трудоголизм разрушает моральные ценности человека
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Трудоголизм не только вредит здоровью и отношениям, но и подрывает моральные принципы, делая людей менее склонными к этичному поведению. К такому выводу пришли ученые из Астонского университета (Великобритания) и Лейпцигского университета (Германия). Исследование опубликовано в научном издании Journal of Organizational Behavior (JOB).

Специалисты провели два опроса с участием более 1500 сотрудников в Италии и Великобритании.

Результаты показали, что трудоголизм усиливает моральное разъединение — процесс, при котором люди оправдывают свои действия, отходя от этических норм. Это приводит к тому, что сотрудники реже высказываются о проблемах, даже если замечают неэтичное поведение.

«Трудоголики, сосредоточенные на задачах и личных достижениях, склонны игнорировать моральные нормы. Они оправдывают молчание, считая его безвредным или необходимым для выполнения работы», — объяснила ведущий автор исследования, профессор Роберта Фида.

Особенно ярко этот эффект проявляется в организациях с климатом личной заинтересованности, где индивидуальная выгода ставится выше коллективного благополучия. В таких условиях трудоголики еще чаще отстраняются от моральных обязательств, что способствует сохранению неэтичных практик.

Ученые призвали работодателей пересмотреть корпоративную культуру. Вместо поощрения сверхурочной работы и чрезмерной самоотдачи необходимо создавать условия, которые поддерживают этическое поведение и поощряют сотрудников высказываться о проблемах.

Ранее исследователи выяснили, что трудоголики живут меньше алкоголиков.

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