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Юному россиянину прострелили колено в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти юноше прострелили колено в ходе ссоры во дворе
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Depositphotos

В Ленинградской области 18-летнему юноше прострелили колено во время конфликта во дворе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в поселке Янино. Молодой человек поссорился с малознакомым мужчиной во дворе дома на улице Ветряных Мельниц — причина конфликта не уточняется. В ходе потасовки оппонент выстрелил юноше в колено из пневматического пистолета, а затем скрылся.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

До этого россиянин разрядил пистолет в своего отца за отказ дать ключи от машины после прошедшей свадьбы. В ходе судебного разбирательства родственники помирились и дело прекратили.

Ранее в Иркутской области мальчик случайно выстрелил в друга из оружия отца, ребенка не спасли.

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