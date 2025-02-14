«С ним легче согласиться»: жена Познера рассказала о знакомстве с Трампом

Супруга телеведущего Владимира Познера, руководитель компании «SAV Entertainment / Русский Шоу-Центр», промоутер Надежда Соловьёва рассказала о своём знакомстве с нынешним президентом США Дональдом Трампом в 1996 году. В эфире НСН она назвала его настойчивым, но договороспособным человеком, с которым проще согласиться, чем спорить.

«Трамп приезжал в Россию, так как собирался строить здесь гостиницу Hilton. Ему очень здесь понравилось. У меня был положительный опыт общения с ним. Он произвёл на меня впечатление нормального, очень успешного и рационального бизнесмена», — поделилась воспоминаниями Соловьёва.

По её словам, политик обладает чувством юмора. Комментируя предстоящие переговоры по Украине, она отметила, что они могут пройти нелегко, но Трамп — достаточно договороспособен, поэтому стороны должны прийти к общему решению. По её мнению, ситуация должна стабилизироваться, после чего между Штатами и РФ возобновится культурный обмен.

Также Соловьёва рассказала о способности Трампа убеждать на конкретном примере. Она рассказала, что в момент его приезда организовывала концерт Тины Тернер в Кремле, и Трамп настаивал на билетах, которые к тому моменту закончились. По её словам, политик позвонил ей и спросил, где она сама будет находиться во время концерта, а когда узнал, что Соловьёва будет сидеть на ступеньках, пожелал к ней присоединиться.

«Тогда я поняла, что легче согласиться, чем объяснить человеку, что мест нет. Он посмотрел весь концерт, сидя со мной на ступеньках», — рассказала она, добавив, что после концерта они все вместе отметили событие в ресторане «по-русски».

Напомним, после того как Трамп и президент РФ Владимир Путин поговорили по телефону, заговорили о скорой очной встрече лидеров двух стран для обсуждения украинского конфликта. В Кремле отметили, что политики условились поддерживать контакты и поручили помощникам начать работы по подготовке встречи.

Ранее Трамп согласился с Путиным насчет причины конфликта на Украине.