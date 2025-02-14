Новосибирский бизнес-омбудсмен высказался о критиках СВО

Бизнес-омбудсмен Новосибирской области Андрей Панферов раскритиковал россиян, которые высказывают недовольство относительно СВО и действий государства. Об этом он рассказал в интервью Сиб.фм.

Он подчеркнул, что им нужно осознать, что страну «втянули в эту кампанию». По его словам, российская сторона должна защитить русскоязычное население Украины.

«Буфер между Украиной и нами, вот даже если говорить про эти республики, он был необходим. Обстрелы были постоянные. Ну и, в общем-то, сколько уже можно было вести какие-либо переговоры, о чем-либо говорить? Нас не слушали. Что касается предателей — они всегда были», — сказал Панферов.

В конце января помощник президента России Владимир Мединский говорил, что тот факт, что в России с афиш пропали актеры и певцы, которые критиковали российскую армию, можно объяснить условиями СВО. По его словам, «довольно странно было бы, чтобы государство, одной рукой собирая налоги и финансируя армию, другой рукой часть этих налогов тратило на тех, кто официально и публично оплевывает армию и людей на фронте».

Ранее командир «Ахмата» призвал критиков его подразделения подписать контракт с Минобороны.