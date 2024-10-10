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Командир «Ахмата» призвал критиков его подразделения подписать контракт с Минобороны

Командир «Ахмата» Алаудинов: идите на СВО и будьте не «тик-ток» войсками

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Большая часть тех, кто критикует бойцов добровольческого формирования «Ахмат», называя подразделение «тик-ток войсками», не участвуют в спецоперации, а находятся дома, «выбрав позицию «воевать» на диване». Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, ставший героем спецвыпуска «Сорян, это подкаст», подготовленного блогером Соряном (Сурен Каграманов) в рамках проекта «Телега Online».

«Если вы недовольны всем, что у нас происходит в стране, пойдите, подпишите контракты, повоюйте», — обратился к критикам Апти Алаудинов.

Он считает, что нельзя плохо судить о людях, не зная, что реально происходит в зоне СВО.

«Я всем предлагаю: «Соберитесь, придите, встаньте и будьте не «тик-ток» войсками», — добавил герой выпуска.

Также Алаудинов прокомментировал новый закон о приостановке судебного дела, если фигурант отправится на военную службу.

«Хорошо было бы, если бы люди смогли через СВО очиститься», — заявил генерал-майор.

На вопрос Соряна, стоит ли давать шанс на исправление создателям популярного среди молодежи контента, которые наделали ошибок в публичном поле, в частности речь зашла о Дане Милохине, Апти Алаудинов ответил, что «любой человек имеет право на то, чтобы ему дали исправиться».

При этом он уточнил, если такой шанс дается, необходимо блокировать канал этого автора.

«Чтобы вот эта миллионная аудитория, которая на него ориентируется, она осознала, что он не является идеалом, на который стоит равняться», — пояснил командир «Ахмата».

Кроме того, он высказал свое мнение по поводу отъезда из России Аллы Пугачевой и ее критических слов о стране и россиянах.

«Когда-то в советские времена она пела песни, была модной. А сегодня настало время, когда надо было выбирать между израильским гражданством и Родиной. Она продала свою Родину и уехала, и обливает свою Родину грязью. Почему мы должны сильно по этому поводу беспокоиться: исключили везде ее откуда можно и предали ее забвению», — дал ответ Алаудинов.

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