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Россиянка привезла из отпуска песок с уровнем радиации в 15 раз выше допустимой

В Домодедово таможенники задержали россиянку с радиоактивным песком
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Федеральная таможенная служба

Сотрудники аэропорта Домодедово изъяли у пассажирки, прибывшей из-за границы, вулканический песок с повышенным уровнем радиации. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Женщина прилетела в Москву рейсом из Индии. Как пояснили инспекторы ФТС, система радиационного контроля «Янтарь» среагировала на багаж россиянки. При осмотре была найдена бутылка, заполненная черным песком. Пассажирка пояснила, что песок имеет вулканическое происхождение и она собрала его на пляже курорта в штате Керала.

«С помощью радиометра-спектрометра в составе песка был найден минерал монацит, содержащий радиоактивный элемент торий-232, который может быть опасен для здоровья», — отметили в пресс-службе ведомства.

По словам сотрудников таможни, уровень радиации у песка был в 15 раз выше допустимого.

Песок изъяли и поместили его в сейф.

Ранее сотрудники Внуково задержали туристку с радиоактивным вулканическим песком, которая планировала использовать его для скрабирования.

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