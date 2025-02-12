В Татарстане охотник доверился тепловизору и выстрелил в браконьера

Жителя Татарстана, который по ошибке пристрелил охотника, ограничили в свободе

В Татарстане осудили мужчину, который во время охоты случайно выстрелил в другого охотника, сообщает СУ СК России по республике.

Инцидент произошел 9 августа 2024 года в поле у села Камаево в Менделеевском районе. В ночное время группа мужчин, занимавшихся незаконной охотой, разделывала тушу лося. Услышав звук проезжающей мимо машины и решив, что к ним приближаются полицейские, браконьеры спрятались в кустах.

Однако в автомобиле ехал другой охотник, который следил за тепловизором. Мужчина заметил на экране движение, предположил, что это животное, и дважды выстрелил из карабина. Один из браконьеров истек кровью на месте происшествия.

Суд признал стрелка виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

Ранее в Тюменской области охотник выстрелил в друга, перепутав его с лисой.