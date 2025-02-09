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В Воронежской области 10-летний школьник случайно выстрелил себе в шею

В Воронежской области ребенок случайно ранил себя из пневматики
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Лисках Воронежской области устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка, мальчик госпитализирован с ранением шеи. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

Инцидент произошел 6 февраля, в медицинское учреждение был доставлен 10-летний школьник с ранением шеи. По предварительной информации, ребенок играл с пневматическим пистолетом и случайно выстрелил в себя. Металлическая пуля застряла между первым шейным позвонком и основанием черепа.

По данным местных СМИ, семья сначала скрывала факт происшествия, но вечером в пятницу, 7 февраля, школьнику стало плохо. Его отвезли в местную больницу, затем на вертолете санитарной авиации транспортировали в Воронеж, а оттуда доставили в центр Рошаля в Москве, состояние мальчика медики оценивают как стабильное, проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Ростове мальчик выстрелил из игрушечного пистолета в глаз четырехлетнему брату. Ребенка доставили в больницу, убедившись, что зрению ребенка больше ничего не угрожает и случившееся обошлось без последствий для его здоровья, маленького пациента выписали на амбулаторное лечение.

Ранее в Нижегородской области школьник взял у отца винтовку и выстрелил себе в ногу.

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