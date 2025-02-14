В колледже Приморья преподаватель повалил на пол студента после замечания

В Приморье проводят проверку после драки студента и преподавателя в колледже

В Приморье полиция проводит проверку после публикации о конфликте студента с преподавателем. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Большой Камень. По данным местных пабликов, педагог из местного колледжа сделал замечание учащемуся и потребовал покинуть аудиторию. Молодой человек отказался, после чего преподаватель якобы проявил агрессию.

На кадрах с места инцидента заметно, как после замечания, когда мужчина отвернулся, студент сел на место. Это не понравилось педагогу, и он бросил подростка на пол.

«По данному факту полицейскими проводится проверка. Устанавливаются личности участников инцидента, а также обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Якутии 29-летнего учителя физкультуры заподозрили в жестоком обращении с учащимися. По данным МВД, мужчина избивал четырех подростков скрученными «до твердости» листами тетрадей, трубой или кулаком. На данный момент педагог находится под обязательством о явке.

Ранее в Томской области школьная учительница ударила мальчика с аутизмом.