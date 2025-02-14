Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В колледже Приморья преподаватель повалил на пол студента после замечания

В Приморье проводят проверку после драки студента и преподавателя в колледже
close
Telegram-канал Amur Mash

В Приморье полиция проводит проверку после публикации о конфликте студента с преподавателем. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Большой Камень. По данным местных пабликов, педагог из местного колледжа сделал замечание учащемуся и потребовал покинуть аудиторию. Молодой человек отказался, после чего преподаватель якобы проявил агрессию.

На кадрах с места инцидента заметно, как после замечания, когда мужчина отвернулся, студент сел на место. Это не понравилось педагогу, и он бросил подростка на пол.

«По данному факту полицейскими проводится проверка. Устанавливаются личности участников инцидента, а также обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Якутии 29-летнего учителя физкультуры заподозрили в жестоком обращении с учащимися. По данным МВД, мужчина избивал четырех подростков скрученными «до твердости» листами тетрадей, трубой или кулаком. На данный момент педагог находится под обязательством о явке.

Ранее в Томской области школьная учительница ударила мальчика с аутизмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами