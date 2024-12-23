Российская учительница ударила ребенка с аутизмом

В Томской области педагог подняла на ученика с аутизмом руку. Об этом сообщил директор Межрегионального центра по делам детей Павел Пугачев на своей странице во «ВКонтакте», к которому, как он утверждает, обратились родители потерпевшего.

На кадрах из школы №7 города Колпашево, которые опубликовал общественник, мальчик замахивается на учительницу рюкзаком, после чего она выходит из себя и бежит на ребенка с поднятой рукой. По словам мужчины, педагог ударила ребенка по голове, после чего у него случился приступ.

В пресс-службе региональной прокуратуры заявили, что начали проверку по факту случившегося. К расследованию инцидента также подключились сотрудники Колпашевской городской прокуратуры.

Ранее в Подмосковье учитель ударил мальчика и уволился.