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В ФССП раскрыли портрет типичного должника по кредитам в России

ФССП: cредний размер долга россиян по кредитам составил 121,3 тысячи рублей
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Global Look Press

Средний долг россиян по кредитам составил 121,3 тысячи рублей. Об этом сообщил журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов, передает РИА Новости.

Он также раскрыл портрет среднестатистического должника. Это мужчина от 30 до 45 лет, состоящий в браке и имеющий одного ребенка. В основном неплательщики кредитов проживают в столицах регионов или в крупных городах.

«При этом официальный источник дохода отсутствует, имеет зарегистрированное транспортное средство, стоимостью от 300 тысяч рублей, и реже в собственности находится единственное жилое помещение», — добавил Аристов.

Кроме того, должники, как правило, не имеют загранпаспорта и отсрочки платежа по исполнительному документу.

До этого россиянам раскрыли условия, при которых банк может потребовать погасить ипотеку досрочно. Это возможно в случае, если заемщик использует кредитные деньги не по назначению, регулярно пропускает выплату платежей или отказывается от обязательного страхования имущества в течение 30 дней.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который разрешает выдавать ипотеку микрокредитным организациям.

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