«Мне очень стыдно»: разбивший стекло на остановке подросток извинился

В Нижнем Новгороде разбивший стекло на остановке юноша признался, что ему стыдно

В Нижнем Новгороде полиция установила личность подростка, который разбил стекло на одной из городских остановок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

На кадрах появившегося в сети видео юноша с силой бьет ногой в одно из стекол остановки, и когда оно не поддается, переключается на соседнее. Другое вылетает из рамы в сторону урны и разлетается на мелкие осколки.

Правоохранители установили, что нарушитель — 16-летний местный житель, который с осени 2024 года состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Подростка привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, а его мать за неисполнение родительских обязанностей.

«Я приношу свои извинения перед жителями Нижнего Новгорода, что я разбил остановку. Мне очень стыдно», — признался нарушитель на камеру.

Ранее в Москве арестовали подростка, угрожавшего пистолетом железнодорожникам.