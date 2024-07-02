Российский подросток пригрозил железнодорожникам пистолетом и попал под арест

В Москве на подростка, угрожавшего работникам железной дороги пистолетом, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

На днях юные вандалы наносили граффити на вагоны одного из электропоездов на станции «Львовская». Это заметили охранник и помощник машиниста, взрослые попытались поймать граффитистов, но один из них стал угрожать железнодорожникам расправой.

Молодой человек в маске достал предмет, похожий на пистолет, и стал размахивать им, снимая все на камеру телефона.

В тот же день хулигана задержали, им оказался 17-летний житель Электростали. В его отношении возбудили уголовное дело, сейчас задержанный находится под стражей. Суд отправил его за решетку на два месяца.

Ранее в центре Москвы подросток обстрелял охранника, который сделал ему замечание.