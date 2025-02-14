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Доктор Мясников объяснил, как не отупеть от использования ИИ

Доктор Мясников: нейросети нас отупляют, если мы пользуемся ими неправильно
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Исследования демонстрируют снижение навыков критического мышления у представителей сферы интеллектуального труда при частом использовании искусственного интеллекта. Чтобы избежать таких последствий, важно правильно относиться к нейросетям и применять их, считает врач, телеведущий Александр Мясников. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал россиян не терять способность к самостоятельному мышлению.

«Да, нейросети действительно нас отупляют. Потому что проще спросить и сразу получить ответ, чем лазить по источникам и делать заключение», — констатировал врач.

При этом он согласился, что отказаться от использования ИИ тоже нельзя – так, например, при правильной постановке вопросов ИИ может предоставить информацию, до которой человек сам дойти не смог бы. Однако воспринимать эту технологию нужно как инструмент для развития и сокращения процесса творчества и мышления. Глупеть же будут те, кто задает ИИ даже элементарные вопросы, не прикладывая усилий.

В целом ИИ – это источник огромных возможностей, облегчения трудоемких процессов. Важно лишь стремиться к сохранению баланса между ним и собственным критическим мышлением, заключил Мясников.

Напомним, к выводам об ослаблении навыков критического мышления из-за применения ИИ пришли ученые Microsoft и Университета Карнеги-Меллона. Они подчеркивают, что люди полагаются на генеративный ИИ в работе, их усилия смещаются в сторону проверки качества ответов, генерируемых ИИ, вместо использования более сложных навыков критического мышления, таких как создание, оценка и анализ информации.

Швейцарские ученые из школы бизнеса SBS в Цюрихе также обнаружили, что растущая зависимость от ИИ связана с уменьшением способностей к критическому мышлению из-за ослабления когнитивной нагрузки.

Эксперт ранее предупредил о рисках полномасштабного внедрения нейросетей.

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