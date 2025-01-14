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Активные пользователи нейросетей стали хуже мыслить самостоятельно, узнали ученые

Societies: искусственный интеллект отучает людей от критического мышления
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Shutterstock

Швейцарские ученые из школы бизнеса SBS в Цюрихе пришли к выводу, что растущая инструментов искусственного интеллекта (ИИ) связана с уменьшением способностей к критическому мышлению. Это происходит из-за ослабления когнитивной нагрузки. Исследование опубликовано в научном журнале Societies.

Когнитивная разгрузка — привлекательный аспект использования ИИ, поскольку нейросети освобождают человека от умственных усилий.

В новом исследовании специалисты опросили около 670 человек, распределив их по трем возрастным группам: 17–25 лет, 26–45 лет, 46 лет и старше.

Количественный сбор данных включал анкету из 23 пунктов, измеряющую использование инструментов ИИ, тенденции когнитивной разгрузки и навыки критического мышления.

Статистический анализ показал значительную отрицательную корреляцию между использованием инструментов ИИ и показателями критического мышления (r = -0,68, p < 0,001).

Частые пользователи ИИ продемонстрировали сниженную способность критически оценивать информацию и участвовать в рефлексивном решении проблем.

Когнитивная разгрузка оказалась тесно связана с использованием инструментов ИИ (r = +0,72) и обратно пропорциональна к критическому мышлению (r = -0,75).

Молодые участники показали более высокую зависимость от инструментов ИИ и более низкие баллы критического мышления по сравнению со старшими возрастными группами.

Сами респонденты выразили обеспокоенность из-за потери навыков критического мышления из-за привычного использования инструментов ИИ. Они часто упоминали такие проблемы, как алгоритмическая предвзятость и отсутствие прозрачности в рекомендациях нейросетей.

По слова авторов доклада, их открытие говорит о необходимости пересмотреть подходы к использованию ИИ в образовании, науке и других сферах, где требуется активная умственная деятельность.

Ранее стало известно, что люди оценивают написанные ИИ стихи выше поэзии Шекспира и Байрона.

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