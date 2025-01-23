Эксперт предупредил о рисках полномасштабного внедрения нейросетей

В будущем искусственный интеллект будет выполнять множество задач, которые требуют как высокой вычислительной мощности, так и творческого подхода, рассказал «Газете.Ru» Юрий Колбасин, партнер Лиги Цифровой Экономики, директор направления Big Data.

«В сфере медицины ИИ открывает новые горизонты для диагностики заболеваний, включая ранние стадии. Роботы-хирурги демонстрируют невероятную точность в проведении операций. Уже существуют примеры, когда использование умных алгоритмов ускорило разработку лекарств. Кроме того, искусственный интеллект становится важным инструментом для персонализированного лечения, например, может порекомендовать терапию с учетом генетических данных пациента», — рассказал он.

Возможности ИИ для образования также обширны. Умные алгоритмы способны разрабатывать индивидуальные программы, адаптированные к уровню и интересам ученика. Нередко искусственный интеллект выступает в роли автоматизированного репетитора или наставника, а также отслеживает успехи учащихся и дает рекомендации.

Искусственный интеллект играет ключевую роль в создании умных городов и инфраструктуры. Он способен оптимизировать транспортные потоки, управлять дорожным движением и предотвращать пробки. С помощью ИИ можно эффективно контролировать ресурсы, то есть оптимизировать использование энергии и воды.

«Роль ИИ в науке еще только предстоит оценить, но его положительное влияние уже очевидно. Умные алгоритмы помогают моделировать сложные системы для исследований в области физики, биологии и экологии. Обработка больших массивов данных с ИИ становится значительно проще, что приближает новые научные открытия. Не менее важен искусственный интеллект для изучения космоса, примером чего служат роботы для исследований», — отметил он.

Стоит упомянуть и перспективы искусственного интеллекта для решения экологических проблем. Алгоритмы способны анализировать данные о климате и прогнозировать изменения, что повысит качество контроля за состоянием окружающей среды. Вероятно, что ИИ будет эффективен для борьбы с загрязнением, поскольку поможет оптимизировать переработку отходов и снизить долю выбросов.

В сфере сельского хозяйства искусственный интеллект применяется для автоматизации посевов, а также мониторинга состояния почвы и растений.

Искусственный интеллект повышает эффективность автономных систем самого разного назначения. Благодаря умным алгоритмам увеличивается число самоуправляемых автомобилей, поездов и даже самолетов.

Роботы-ассистенты помогают пользователям в повседневных делах, особенно они важны для старшего поколения и людей с ограниченными возможностями.

Вполне вероятно, что искусственный интеллект коренным образом изменит сферу безопасности и права. Например, сможет анализировать поведение граждан для предотвращения угроз и преступлений как в реальной жизни, так и в киберпространстве.

В судопроизводстве ИИ может быть полезен при рассмотрении дел и для предоставления объективной информации.

«Один из главных рисков — потеря контроля и чрезмерная зависимость от ИИ. Избыточно полагаясь на технологии, люди могут утратить навыки самостоятельного принятия решений или выполнения задач. К тому же со временем сложность проверки действий ИИ возрастает, что может привести к ошибкам с серьезными последствиями.

Существует также целая группа этических рисков. Например, ИИ может использоваться для создания фейковых новостей, распространения дезинформации или манипуляции общественным мнением. Алгоритмы ИИ могут быть предвзятыми, что приводит к несправедливому отношению к людям и усугубляет дискриминацию. Неясно, как оценивать действия искусственного интеллекта в критических ситуациях — например, при хирургических операциях или управлении беспилотным транспортом», — подчеркнул специалист.

Помимо этого, есть угроза углубления социального неравенства: те, кто имеет доступ к продвинутым ИИ-технологиям, могут получать конкурентные преимущества.

Отдельно следует отметить проблемы конфиденциальности и безопасности. Персональные данные, которыми человек делится с ИИ, могут быть украдены или использованы без разрешения. Внедрение ИИ для массового наблюдения может привести к нарушению права на приватность.

Не менее важно помнить об угрозе обесценивания человеческого труда и творчества. Есть риск, что автоматизация вытеснит людей из многих профессий, что вызовет социальные и экономические потрясения. Одним из результатов повсеместного использования ИИ может стать снижение ценности человеческого творчества. Если ИИ способен создавать искусство, тексты и музыку, уникальность вклада людей может оказаться под сомнением.

«Искусственный интеллект обладает огромным потенциалом для упрощения и улучшения нашей жизни, но его развитие также сопряжено с серьезными рисками. Чтобы минимизировать негативные последствия, необходимо создавать регуляторные механизмы и повышать осведомленность пользователей о возможных угрозах», — резюмировал он.

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