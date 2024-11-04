Пассажир «Победы» ударил в лицо соседа, внешность которого ему не понравилась

Пьяный пассажир «Победы» напал на соседа во время рейса Екатеринбург — Сочи, сообщает «Авиаторщина».

По данным Telegram-канала, инцидент утром 4 ноября на борту Boeing 737, летевшего из Екатеринбурга в Сочи. На четвертый час полета один из пассажиров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проснулся и огляделся по сторонам. По какой-то причине мужчине крайне не понравилась внешность соседа, из-за этого между пассажирами случилась потасовка.

Бортпроводники безуспешно пытались остановить дебошира, который ударил оппонента кулаком в лицо и рассек ему бровь. Тогда командир воздушного судна сообщил диспетчеру о произошедшем и запросил по прибытии на борт полицию и скорую. Злоумышленник покинул самолет в сопровождении полицейских, а медики оказали на месте помощь пострадавшему.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за пассажиров, которые плевались друг в друга.