Девушка заявила в полицию на родителей, установивших камеру в ее спальне

В Китае 20-летняя девушка обратилась в полицию после того, как ее родители установили камеру наблюдения в ее спальне. Об этом пишет SCMP.

В конце июля китаянка, которая назвала себя Ли, обратилась за помощью в один из полицейских участков Пекина. Студентка второго курса университета рассказала полицейским, что сбежала из дома, потому что «хотела свободы». Родители Ли, с ее слов, установили камеру наблюдения в спальне взрослой дочери, а также били ее каждый раз, когда она совершала ошибки. Пострадавшая утверждает, что жестокое воспитание и чрезмерный контроль с их стороны привели к возникновению у нее психологической травмы.

Ли объяснила, что обратилась в полицию сама, потому что была уверена, что родители объявят ее в розыск, и хотела заранее дать о себе знать. Один из полицейских успокоил девушку и связался с семейной парой, чтобы попросить супругов дать своему взрослому ребенку больше личного пространства. Родители Ли также согласились убрать камеру, и она вернулась домой.

В интернете ситуация вызвала долгие обсуждения, большинство из участников дискуссии встали на сторону девушки, обвинив ее родителей в гиперконтроле.

«Даже в тюрьме уважают частную жизнь людей больше, чем здесь», «Дети — самостоятельные личности, а не собственность родителей - некоторым китайским родителям следует помнить об этом», — писали пользователи в социальной сети Weibo.

Ранее в Москве жители Дагестана похитили «опозорившую семью» девушку.