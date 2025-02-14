Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где россияне проведут День всех влюбленных

Сервис «Островок»: спрос россиян на спа-отели на 14 февраля вырос на 35%
close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

День Святого Валентина, выпадающий в 2025 году на пятницу, вызвал у россиян интерес к отдыху в отелях с собственными спа-комплексами. Об этом «Газете.Ru» сообщили специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок»: аналитики изучили бронирования на период с 14 по 16 февраля и обнаружили, что спрос на спа-отели в этот уик-энд вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В топ-10 направлений с самым большим числом бронирований в спа-отелях на предстоящие выходные вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Домбай, Архыз, Эсто-Садок, Иркутск, Красная Поляна, Калининград и Екатеринбург.

Среди направлений самый высокий рост спроса на спа-отели отмечается в Архызе — количество бронирований с 14 по 16 февраля увеличилось вдвое по сравнению с 2024 годом, а также в Сочи и Калининграде — рост на 70% и 60% соответственно.

Средняя стоимость забронированной ночи в спа-отелях в период с 14 по 16 февраля составляет 8 400 рублей, что всего на 8% больше, чем год назад.

«Тренд на рост поездок выходного дня сохраняется в этом феврале, и несмотря на то, что День влюбленных не является официальным праздником, это хороший повод спланировать короткий отдых и отвлечься от рутины. В самом разгаре и горнолыжный сезон, и мы видим, что многие туристы отдают предпочтение горным направлениям и активному отдыху в предстоящие выходные», — отметила управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.

По ее словам, для отдыха вдвоем в День всех влюбленных россияне чаще всего выбирают четырехзвездочные отели (35% от всех бронирований), чуть реже — трехзвездочные (32%). На отели категории пять звезд приходится еще 16% бронирований.

Ранее стало известно, где россияне проведут отпуск в марте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами