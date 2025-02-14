Стало известно, где россияне проведут День всех влюбленных

День Святого Валентина, выпадающий в 2025 году на пятницу, вызвал у россиян интерес к отдыху в отелях с собственными спа-комплексами. Об этом «Газете.Ru» сообщили специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок»: аналитики изучили бронирования на период с 14 по 16 февраля и обнаружили, что спрос на спа-отели в этот уик-энд вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В топ-10 направлений с самым большим числом бронирований в спа-отелях на предстоящие выходные вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Домбай, Архыз, Эсто-Садок, Иркутск, Красная Поляна, Калининград и Екатеринбург.

Среди направлений самый высокий рост спроса на спа-отели отмечается в Архызе — количество бронирований с 14 по 16 февраля увеличилось вдвое по сравнению с 2024 годом, а также в Сочи и Калининграде — рост на 70% и 60% соответственно.

Средняя стоимость забронированной ночи в спа-отелях в период с 14 по 16 февраля составляет 8 400 рублей, что всего на 8% больше, чем год назад.

«Тренд на рост поездок выходного дня сохраняется в этом феврале, и несмотря на то, что День влюбленных не является официальным праздником, это хороший повод спланировать короткий отдых и отвлечься от рутины. В самом разгаре и горнолыжный сезон, и мы видим, что многие туристы отдают предпочтение горным направлениям и активному отдыху в предстоящие выходные», — отметила управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.

По ее словам, для отдыха вдвоем в День всех влюбленных россияне чаще всего выбирают четырехзвездочные отели (35% от всех бронирований), чуть реже — трехзвездочные (32%). На отели категории пять звезд приходится еще 16% бронирований.

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