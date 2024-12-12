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В Госдуму внесли законопроект о закреплении понятия «сталкинг»

«Новые люди» предложили принять ФЗ «О противодействии навязчивому преследованию»

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Shutterstock

В российском законодательстве может появиться термин «навязчивое преследование». Соответствующий законопроект после доработки внесла в Госдуму партия «Новые люди».

Борьбе с ним в партии предложили посвятить отдельный новый Федеральный закон. В нем законодатели предлагают закрепить определения понятий «навязчивое преследование», «запрет на приближение», «преследователь», «жертва преследования», и установить меры по защите лиц, подвергающихся преследованию.

«Принятие законопроекта позволит судам принимать решения о запрете на приближение преследователя к жертве», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом нарушение этого предписания будет караться по УК РФ по статье «неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России нет тенденций с домашним насилием, вызывающих беспокойство.

Ранее Путин заявил, что мир похож на семью, в которой иногда происходят скандалы и драки.

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