Психолог рассказала, как распознать у себя трудоголизм

В современном мире трудоголизм признан одной зависимостей — как алкоголизм, наркомания или шопоголизм. Об этом «Газете.Ru» заявила психолог Лариса Овчаренко. По ее словам, если вся жизнь человека состоит из работы — он трудоголик.

«Трудоголизм — это вариант зависимости: такой же, как алкоголизм, наркомания, шопоголизм, сексоголизм и прочие проявления. Трудоголизм можно обнаружить у себя, когда вся жизнь состоит только из работы. Фактически нет больше ничего, никаких других каких-то увлечений. Все увлечения касаются только рабочих вопросов, я отдаю предпочтение работе при возможности проводить время с близкими, с друзьями, я все равно предпочту работу. Все вопросы в жизни, которые возникают, будут касаться выполнения рабочих задач. Как в том стишке: «Я люблю свою работу. Я приду сюда в субботу». Можно даже работать за идею, не претендовать на оплату работы вне трудового времени. В итоге это может сказываться на психологическом и физическом самочувствии. Мы можем встретить у человека синдром эмоционального выгорания: когда ненавистна работа, эмоциональное состояние и здоровье ухудшаются, но человек продолжает работать», — сказала она.

Овчаренко отметила, что трудоголизм и перфекционизм ценятся работодателями, однако их последствия могут навредить компании.

«Очень часто трудоголизм с перфекционизмом идут рука об руку, а перфекционизм сейчас ценится, он очень выгоден работодателю. Такие сотрудники — очень аккуратные, законопослушные люди, стремящиеся к достижению высоких результатов в профессии. Конечно, любой работодатель будет заинтересован, чтобы его работники были такими. С одной стороны это будет очень выгодно работодателю и обществу. С другой — компания может потерять работника. Он может довести себя трудоголизмом до истощения, срывов не только эмоциональных, но и соматических. Для компании это оплата больничных и выпадание из процесса. Это классическая зависимость. Отними у человека работу по разным причинам (он выдохся, заболел) и все, и он больше не знает, что делать. Его жизнь развалилась. Дальше могут возникнуть депрессивные реакции вплоть до клинической депрессии», — пояснила она.

5 июля в разных странах отмечается день трудоголика. Праздник используют, чтобы напомнить людям о том, как важно соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Ранее стало известно, что выше половины российских работодателей поощряют трудоголизм.