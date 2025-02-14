Названы витамины, с дефицитом которых чаще всего сталкиваются россияне

Чаще всего россияне сталкиваются с дефицитом витаминов группы В. У 24,1% населения не хватает витамина В1 (тиамина), у 15,7% ниже нормы витамин В6 (пироксин), у 2,6% недостаточно витамина В12 (цианокобаламина). Об этом говорится в результатах исследования компании «Гемотест» и СБЕР ЕАПТЕКИ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Эксперты проанализировали данные обезличенных результатов анализов на витамины и минералы, которые клиенты компании сдавали в разных регионах России с января 2024-го по январь 2025 года, и узнали, каких микроэлементов чаще всего не хватает в рационе жителей страны.

Каждому седьмому не хватает йода: дефицит этого элемента показали 13,7% результатов исследований. Нехватку витамина Е испытывают 5,5% людей, витамина А недостаточно у 1,4% жителей страны.

«Основная причина нехватки витаминов (гиповитаминоза) у взрослых — несбалансированный рацион. Кроме того, дефицит может возникнуть из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы, хронического злоупотребления алкоголем и длительного приема некоторых лекарств, например антибиотиков и оральных контрацептивов. Потребность в витаминах возрастает во время стресса, сильных физических нагрузок, а у женщин — во время беременности», — рассказывает эксперт Лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Дети младше 10 лет сталкиваются с дефицитом жизненно важных витаминов еще чаще, чем взрослые. Витамин В1 ниже нормы у 41% маленьких пациентов, В6 не хватает 27,8%, витамина А — 5%. Чаще всего гиповитаминоз у детей — следствие неправильного питания.

Провизор и заведующий СБЕР ЕАПТЕКА Дмитрий Гуров добавляет, что дефицит тех или иных витаминов и минералов может быть связан с регионом, в котором живет человек.

«Например, нехватку витамина D особенно остро ощущают жители северных регионов, Урала и Сибири. Здесь световой день короче, а в рационе меньше продуктов, богатых этим микронутриентом, прежде всего, рыбы. Поэтому в холодное время года жителям этих территорий рекомендуется принимать этот витамин в качестве добавки к пище», — рассказывает эксперт.

Это подтверждает статистика продаж СБЕР ЕАПТЕКА. В 2024 году витамин D активнее всего покупали жители Якутска (+32%) к 2023 году, Иркутска (+23%), Хабаровска (+19%), Томска и Читы (+2%), а также Нижневартовска (+1%).

«Также уральцы и сибиряки часто испытывают йододефицит. В качестве меры профилактики необходимо включать в свой рацион продукты с этим элементом – йодированную соль, морепродукты, богатые данным элементом сорта рыб, например, треску или морского окуня», — комментирует Дмитрий Гуров.

При подозрении на дефицит витаминов и минералов рекомендуется обратиться к врачу, который сможет выявить нехватку микронутриентов, найти ее причину и подобрать лечение. На недостаток витаминов и минералов может указывать хроническая усталость, апатия, сонливость, частые простуды. При дефиците витаминов группы В страдает нервная система, человек может стать более раздражительным, плохо спит, у него ухудшается состояние кожи и волос. Если не хватает витамина А, человек начинает хуже видеть, особенно в сумерках, у него может возникнуть ощущение сухости и жжения в глазах, становится более сухой кожа. Из-за отсутствия необходимого количества витамина Е в рационе слабеют мышцы, на теле чаще появляются синяки, кожа бледнеет.

«Важно помнить, что витамины не конфеты и принимать их «на всякий случай» нельзя. Избыток витаминов, особенно жирорастворимых, которые легко накапливаются в организме, может привести к расстройствам ЖКТ, мочекаменной болезни, аллергическим реакциям, сердечно-сосудистым заболеваниям. Врач подберет необходимую дозировку и даст рекомендации, как именно нужно принимать микронутриенты», — отмечает Екатерина Кашух.

Осознанный подход к приему витаминов демонстрируют в основном женщины: они в три раза чаще мужчин сдают анализы на дефицит микронутриентов. В большинстве случаев такие исследования люди проходят в ноябре и марте.

И в эти же периоды в 2024 году фиксировался рост спроса на витамины и минералы. По данным СБЕР ЕАПТЕКА, активнее всего их покупали жители Норильска (+79%) к 2023, Владивостока (+52%), Якутска (+32%), Калининграда (+12%), Иркутска (+8%) и Новороссийска (+3%).

Результаты анализов показывают, что проблема гипервитаминоза (избытка витаминов) тоже существует. У 21,2% пациентов выше нормы витамин В12, у 9% — избыток витамина Е, у 5,8% — витамина А. У детей младше 10 лет витамин Е превышает норму в 33% случаев. Также результаты анализов показали повышенный уровень магния, кальция, марганца, меди и натрия.

«К избытку микронутриентов может привести нездоровый рацион и неправильный прием БАДов. Лучше всего получать витамины и минералы из пищи. Составляя меню, можно ориентироваться, например, на информационные ресурсы Роспотребнадзора, где есть много материалов о витаминах и о том, в каких продуктах они содержатся. Если же восполнить потребность организма с помощью питания не получается, стоит обратиться к врачу, который сможет подобрать необходимые препараты», — подчеркивает Кашух.

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