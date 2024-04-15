Химик назвал кислоту, которой подмосковный маньяк обливал женщин

Жидкость, которую маньяк в Подмосковье использовал для обливания женщин, вероятнее всего, была серной кислотой. Об этом говорят внешние признаки полученных пострадавшими травм, объяснил завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Ученый напомнил, что у пострадавших разъело одежду, подчеркнув, что именно так действует серная кислота.

«Азотная кислота может изменить цвет красителя и также повредить одежду, но таких следов, как здесь, не будет, — объяснил он. — Под воздействием соляной кислоты цвет ткани также может измениться, но уж точно дырок не будет».

Состояние кожи также соответствует воздействию серной кислоты, которая глубоко поражает ткани, оставляя язвы. При этом Васильев добавил, что преступник мог использовать и другие похожие вещества.

Если серная кислота попадает на кожу, важно ни в коем случае не чесать раны и попытаться быстрее смыть ее большим количеством воды, посоветовал химик. Особенно опасно чесать кислоту на лице, так как ее можно втереть в глаза. Наилучшие специалисты, которые могут помочь пострадавшим от серной кислоты, работают в институте Склифосовского, отметил эксперт.

В целом, по словам Васильева, на 100% удалить следы от ожогов, оставленных серной кислотой, невозможно, однако при квалифицированной помощи можно избежать последствий.

Напомним, накануне мужчину, обливавшего химикатами жительниц поселка Монино в Подмосковье, отправили в СИЗО на два месяца. Известно, что он уже признался в содеянном, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Специалисты ранее назвали правила первой помощи при ожоге кипятком.