На москвича завели уголовное дело за попытку отравить соперника ртутью

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о покушении на жителя Москвы, который пытался отравить знакомого ртутью из-за ревности, накачав ею еду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Следствие установило, что еще в январе ревнивец решил избавиться от соперника на сердце их общей знакомой. Он купил четыре медицинских градусника с ртутью и добавил их содержимое в шприц.

11 февраля обвиняемый в кафе на юго-западе Москвы добавил содержимое шприца в купленную пищу и угостил знакомого. После этого потерпевший попал в одну из городских больниц, а сам подозреваемый попытался притвориться отравленным, чтобы отвести от себя подозрения. Однако его раскрыли.

По данным SHOT, приятелям нравилась одна и та же девушка, с которой они вместе работают. В итоге, ревность первого стала настолько сильной, что он решил отравить товарища. При этом оба мужчины женаты.

Подозрения у следователей появились после того, как они увидели результаты анализов — в его организме ртути не нашли. При опросе мужчина начал путаться в показаниях.

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