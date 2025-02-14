Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На москвича завели уголовное дело за попытку отравить соперника ртутью

СК завел дело на москвича за попытку отравить ртутью знакомого из-за ревности
close
Telegram-канал Столичный СК

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о покушении на жителя Москвы, который пытался отравить знакомого ртутью из-за ревности, накачав ею еду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Следствие установило, что еще в январе ревнивец решил избавиться от соперника на сердце их общей знакомой. Он купил четыре медицинских градусника с ртутью и добавил их содержимое в шприц.

11 февраля обвиняемый в кафе на юго-западе Москвы добавил содержимое шприца в купленную пищу и угостил знакомого. После этого потерпевший попал в одну из городских больниц, а сам подозреваемый попытался притвориться отравленным, чтобы отвести от себя подозрения. Однако его раскрыли.

По данным SHOT, приятелям нравилась одна и та же девушка, с которой они вместе работают. В итоге, ревность первого стала настолько сильной, что он решил отравить товарища. При этом оба мужчины женаты.

Подозрения у следователей появились после того, как они увидели результаты анализов — в его организме ртути не нашли. При опросе мужчина начал путаться в показаниях.

Ранее в блюдах кулинарной лавки «Братья Караваевы» в Москве нашли кишечную палочку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами