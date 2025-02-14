Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Любителя березового сока, избившего пенсионера, доставили из Албании в Москву

ГП: россиянина, избившего пенсионера из-за березового сока, доставили в Москву

В Москву доставили рейсом из Албании мужчину, который находился в международном розыске несколько лет за избиение пенсионера битой. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

На опубликованных кадрах видно, как задержанного Максима Боброва вывели под конвоем из самолета и посадили в машину ФСИН.

Мужчину разыскивали несколько лет. По версии следствия, еще в марте 2020 года в городе Кинешма Ивановской области подозреваемый расставил на березах приборы для сбора сока, но 84-летнему пенсионеру это не понравилось. Тот сделал замечание и сам стал снимать установки с деревьев.

Действия пенсионера разозлили Боброва, и тот избил старика металлической битой, а затем написал на него в полицию заявление, что якобы на него напали. Пострадавшему пришлось обратиться к адвокату, а обидчик через фейковые аккаунты в социальных сетях начал оскорблять юриста и распространять о нем ложные сведения.

На агрессора возбудили уголовные дела за причинение средней тяжести вреда здоровью и клевету. Но тот уже скрылся, после чего в декабре 2021 года его объявили в международный розыск.

Ранее подмосковные работники магазина избили ногами воровку сливочного масла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами