Любителя березового сока, избившего пенсионера, доставили из Албании в Москву

В Москву доставили рейсом из Албании мужчину, который находился в международном розыске несколько лет за избиение пенсионера битой. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

На опубликованных кадрах видно, как задержанного Максима Боброва вывели под конвоем из самолета и посадили в машину ФСИН.

Мужчину разыскивали несколько лет. По версии следствия, еще в марте 2020 года в городе Кинешма Ивановской области подозреваемый расставил на березах приборы для сбора сока, но 84-летнему пенсионеру это не понравилось. Тот сделал замечание и сам стал снимать установки с деревьев.

Действия пенсионера разозлили Боброва, и тот избил старика металлической битой, а затем написал на него в полицию заявление, что якобы на него напали. Пострадавшему пришлось обратиться к адвокату, а обидчик через фейковые аккаунты в социальных сетях начал оскорблять юриста и распространять о нем ложные сведения.

На агрессора возбудили уголовные дела за причинение средней тяжести вреда здоровью и клевету. Но тот уже скрылся, после чего в декабре 2021 года его объявили в международный розыск.

Ранее подмосковные работники магазина избили ногами воровку сливочного масла.