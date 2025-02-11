Фитнес-блогер съел 1000 куриных яиц за месяц и рассказал, что изменилось в его теле

Фитнес-блогер в Японии за месяц съел тысячу куриных яиц и рассказал, как это повлияло на его организм, пишет Daily Mail.

Джозеф Эверетт, житель Токио, решил провести необычный эксперимент: в течение месяца он съедал по 30 яиц в день, чтобы проверить, насколько эффективна такая диета для наращивания мышечной массы. Результаты оказались впечатляющими: он набрал 6 кг мышц и улучшил свои показатели в поднятии тяжестей.

Эверетт, который не является профессиональным тяжелоатлетом, но регулярно занимается фитнесом, начал эксперимент с измерения веса и анализов крови. Его диета включала омлеты, смузи, сырые яйца с рисом, а также небольшие порции говядины, йогурта, фруктов и меда. В среднем он потреблял от 3300 до 3700 калорий в день, что значительно превышает рекомендуемую норму для мужчин.

К концу месяца Эверетт не только набрал мышечную массу, но и улучшил свои результаты в поднятии штанги, становой тяге, приседаниях и жиме лежа. Анализы крови показали, что уровень «плохого» холестерина остался практически неизменным, а уровень «хорошего» холестерина вырос. Также снизился уровень триглицеридов — опасных жиров, связанных с риском инсульта и сердечных заболеваний.

Однако эксперимент не обошелся без трудностей. На 20-й день, после шести дней употребления сырых яиц, у Эверетта начались проблемы с пищеварением, включая запоры и спазмы. Он связал это с ингибитором трипсина, веществом, содержащимся в сырых яйцах, и перешел на приготовленные яичные белки, что улучшило его состояние.

Джозеф считает, что такой подход может быть полезен для набора массы, но предупреждает о возможных рисках, связанных с высоким потреблением холестерина и насыщенных жиров.

Ранее сообщалось, что в США наблюдается дефицит куриных яиц.