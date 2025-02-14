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Мексиканские фермеры жалуются на «чупакабру», задравшую две дюжины овец и коз

В Мексике неизвестный зверь открыл охоту на овец и коз
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Depositphotos

В Мексике неизвестный зверь открыл охоту на овец и коз — местные фермеры утверждают, что это жертвы мифической «чупакабры». Об этом сообщает издание Need To Know (NTK).

Бойня животных произошла с небольшим перерывом дважды — 6 и 10 февраля, в муниципалитете Сарагоса штата Коауила. Фермер, обнаруживший убитых животных, рассказал, что на шкурах 12 коз были найдены странные раны, которые не похожи на следы зубов и когтей обычных для Мексики хищников. При этом несколько животных в загоне остались живы.

Затем, 10 февраля, 12 овец задрали на соседней ферме — их хозяин, Хосе Фрага Рамирес, сообщил, что выжившие овцы находились в шоковом состоянии наутро.

«Это что-то ненормальное. Мои собаки залаяли бы и защитили стадо. Но их будто парализовало», — рассказал мужчина.

Представители властей утверждают, что по результатам расследования полиция пришла к выводу, что овцы и козы стали жертвами диких койотов или одичавших собак. Сами фермеры утверждают, что на коз и овец напала мифическая «чупакабра» — персонаж легенды про животное, которое высасывает кровь своих жертв.

В Дагестане 250 овец погибли в грязевой массе в январе.

Ранее стая косаток попала в ледяную ловушку у берегов Японии.

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