В Техасе заметили чупакабру

Житель Техаса снял на камеру существо с ногами разной длины, похожее на чупакабру. Об этом пишет Pen News.

У мужчины есть три камеры с датчиком движения, которые запечатлевают всех попадающих в фокусную зону животных. Ежедневно он просматривает около 100 фотографий, на которых он легко мог узнать койотов, оленей, рысей, кроликов, енотов и лис. Странное животное он изначально принял за обезьяну, однако затем разубедился в этой версии. Его знакомые предположили, что это чупакабра или ведьма в животном обличье — шкуроход. При этом, по словам американца, эксперты, к которым он обращался, не дали более реалистичных ответов на вопрос, что попало в объектив его камеры.

В августе 2023 года жительница США также рассказывала, что увидела во дворе существо, которое было похоже на чупакабру.

Чупакабра — персонаж городской легенды. Якобы это животное охотится на коз и высасывает у них кровь. Считается, что у этих животных кожа покрыта шерстью или чешуей, а на их спине или боках расположены шипы.

Ранее в Боливии дрон снял чупакабру, которую подозревают в высасывании крови из лам и альпак.