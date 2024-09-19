Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Техасе заметили чупакабру

Pen News: житель Техаса снял на камеру существо, похожее на чупакабру

close
Michael Demel/PenNews' class="item-image" loading="lazy">
Michael Demel/PenNews

Житель Техаса снял на камеру существо с ногами разной длины, похожее на чупакабру. Об этом пишет Pen News.

У мужчины есть три камеры с датчиком движения, которые запечатлевают всех попадающих в фокусную зону животных. Ежедневно он просматривает около 100 фотографий, на которых он легко мог узнать койотов, оленей, рысей, кроликов, енотов и лис. Странное животное он изначально принял за обезьяну, однако затем разубедился в этой версии. Его знакомые предположили, что это чупакабра или ведьма в животном обличье — шкуроход. При этом, по словам американца, эксперты, к которым он обращался, не дали более реалистичных ответов на вопрос, что попало в объектив его камеры.

В августе 2023 года жительница США также рассказывала, что увидела во дворе существо, которое было похоже на чупакабру.

Чупакабра — персонаж городской легенды. Якобы это животное охотится на коз и высасывает у них кровь. Считается, что у этих животных кожа покрыта шерстью или чешуей, а на их спине или боках расположены шипы.

Ранее в Боливии дрон снял чупакабру, которую подозревают в высасывании крови из лам и альпак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами