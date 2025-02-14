В Италии обыскали хозяйство, где охотился сын Трампа

Repubblica: в охотничьем хозяйстве, где охотился сын Трампа, прошли обыски

Итальянские карабинеры провели обыски в охотничьем хозяйстве под Венецией, где в декабре охотился сын американского президента Дональд Трамп-младший. Об этом сообщает Repubblica.

Издание подчеркивает, что карабинеры наложили арест на 1400 птиц и 8,5 тыс боеприпасов.

Инициаторы расследования требуют от руководства области Венето разъяснить, как американской группе удалось получить лицензию, а также имеют ли отношение арестованные птицы и оружие к охоте сына американского президента.

3 февраля сообщалось, что сына президента США Дональда Трампа подозревают в незаконной охоте на редких птиц в венецианской лагуне.

Члены регионального совета Венето утверждают, что на видеозаписи, размещенной на сайте «Глобальная охота для приключений», Трамп-младший демонстрирует добычу — краснозобую казарку, вид, крайне редкий для Европы.

Поездка Трампа-младшего в Венецию состоялась в декабре прошлого года. Депутат от оппозиционного Альянса зеленых и левых Луана Дзанелла потребовала от министра окружающей среды Джильберто Пикетто-Фратин парламентского отчета по этому инциденту, напомнив о запрете охоты на охраняемые виды и о запрете охоты в Венецианской лагуне для лиц, не имеющих постоянного места жительства в Италии.

Ранее Трамп отреагировал на вердикт присяжных по его делу об изнасиловании писательницы.