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Сына Трампа заподозрили в незаконной охоте

Сына Трампа подозревают в незаконной охоте на севере Италии
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Rebecca Blackwell/AP

Cына президента США Дональда Трампа подозревают в незаконной охоте на редких птиц в венецианской лагуне. Об этом сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и эксперта.

Члены регионального совета Венето утверждают, что на видеозаписи, размещенной на сайте «Глобальная охота для приключений», Трамп-младший демонстрирует добычу — краснозобую казарку, вид, крайне редкий для Европы.

Поездка Трампа-младшего в Венецию состоялась в декабре прошлого года. Депутат от оппозиционного Альянса зеленых и левых Луана Дзанелла потребовала от министра окружающей среды Джильберто Пикетто-Фратин парламентского отчета по этому инциденту, напомнив о запрете охоты на охраняемые виды и о запрете охоты в Венецианской лагуне для лиц, не имеющих постоянного места жительства в Италии.

20 января, в последний день своего пребывания в должности, президент Байден объявил о помиловании членов своей семьи: Джеймса и Фрэнсиса Байденов, Сары Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс и Джона Оуэнса. Байден отметил, что его семья подвергалась постоянным нападкам и угрозам, которые были мотивированы исключительно желанием причинить ему боль. При этом президент подчеркнул, что помилование не означает признания вины со стороны помилованных.

Ранее Трамп отреагировал на вердикт присяжных по его делу об изнасиловании писательницы.

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