Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили учитывать в пособии по уходу за ребенком все места работы матери

Лантратова предложила ввести пособие по уходу за детьми с учетом всех мест работы
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме предложили учитывать все места работы матери при расчете пособия по уходу за ребенком. Соответствующие поправки разработала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщает ТАСС.

Депутат направила письмо со своей инициативой главе Минтруда Антону Котякову.

В нем говорится, что выплаты останутся в установленных пределах и не создадут значительной нагрузки на бюджет, при этом позволят поддержать женщин с невысокими доходами.

Согласно действующему законодательству, пособие по уходу за ребенком назначается только по одному месту работы по выбору. Лантратова подчеркнула, что это несправедливо.

«Очевидно, что действующий порядок назначения пособия, не обеспечивающий полноценную компенсацию утраченного дохода женщины после рождения ребенка, не способствует стимулированию рождаемости», — сказано в ее письме министру труда.

До этого в Государственную думу внесли законопроект о выплатах семьям, которые находятся в многолетнем браке.

Ранее в Госдуме предложили альтернативу продлению до трех лет оплачиваемого декрета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами