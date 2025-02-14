В Госдуме предложили учитывать в пособии по уходу за ребенком все места работы матери

Лантратова предложила ввести пособие по уходу за детьми с учетом всех мест работы

В Госдуме предложили учитывать все места работы матери при расчете пособия по уходу за ребенком. Соответствующие поправки разработала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщает ТАСС.

Депутат направила письмо со своей инициативой главе Минтруда Антону Котякову.

В нем говорится, что выплаты останутся в установленных пределах и не создадут значительной нагрузки на бюджет, при этом позволят поддержать женщин с невысокими доходами.

Согласно действующему законодательству, пособие по уходу за ребенком назначается только по одному месту работы по выбору. Лантратова подчеркнула, что это несправедливо.

«Очевидно, что действующий порядок назначения пособия, не обеспечивающий полноценную компенсацию утраченного дохода женщины после рождения ребенка, не способствует стимулированию рождаемости», — сказано в ее письме министру труда.

До этого в Государственную думу внесли законопроект о выплатах семьям, которые находятся в многолетнем браке.

Ранее в Госдуме предложили альтернативу продлению до трех лет оплачиваемого декрета.