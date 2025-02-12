Россиян предупредили об опасности поддельных духов

Настоящая парфюмерия проходит строгие тесты на безопасность и стабильность, чего нельзя сказать о подделках. Из-за отсутствия контроля над процессом производства поддельные духи могут быть непредсказуемыми в использовании и представлять серьезную опасность для здоровья человека, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Вещества, входящие в их состав, могут разлагаться под воздействием света, тепла или воздуха и образовывать вредные соединения. Со временем такие духи могут изменять свой цвет и консистенцию, становясь непригодными для использования», — объяснил он.

Часто в таких продуктах содержатся дешевые и небезопасные вещества, которые могут вызывать аллергические реакции, раздражения кожи и даже серьезные заболевания. Например, фенолы и альдегиды, используемые в производстве дешевой косметики и парфюмерии, могут приводить к кожным высыпаниям, головным болям и проблемам с дыхательной системой. Кроме того, некоторые подделки даже содержат тяжелые металлы, такие как свинец и кадмий, которые при длительном воздействии могут привести к отравлению организма и серьезным заболеваниям.

«Еще одной проблемой является неправильная концентрация активных веществ в поддельных духах. Чрезмерное содержание определенных компонентов может вызвать ожоги кожи или повредить волосы. Так, вместо качественного этилового спирта, используемого в оригиналах, в подделках может применяться метанол — ядовитое вещество, способное вызвать серьезные отравления. Также неоригинальные продукты могут содержать агрессивные красители, вызывающие раздражение и аллергию», — отметил эксперт.

Длительное применение поддельных духов может привести к хроническим заболеваниям, таким как дерматит, экзема и даже рак кожи.

«Люди с чувствительной кожей и склонностью к аллергии особенно подвержены риску. Исследования показывают, что поддельные духи могут содержать даже канцерогенные вещества, способные вызвать онкологические заболевания при длительном воздействии», — резюмировал химик.

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