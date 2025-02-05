Россиянка из ревности попыталась сжечь дом предполагаемой соперницы

В Липецкой области женщина из ревности подожгла дом своей соперницы

Под Липецком женщина подожгла чужой дом из ревности, сообщили в полиции области.

В начале этого месяца в правоохранительные органы обратилась 26-летняя жительница Ельца, заявив, что днем 2 февраля неизвестная пыталась поджечь ее дом. Она облила фасад дома бензином и подожгла его. Это попало на уличную камеру видеонаблюдения. Пожар быстро потушили, в результате пострадала только обшивка дома. Тем не менее потерпевшая оценила ущерб в 3 млн рублей.

Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска. Ею оказалась безработная и ранее судимая 38-летняя местная жительница. Она призналась, что приревновала хозяйку дома к своему мужчине и решила ей отомстить. Теперь за умышленное повреждение чужого имущества женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее мужчина из-за обиды на жену сжег их общий дом в Калининградской области.