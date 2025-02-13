Трое мужчин похитили жителя Вологды и жестоко пытали его в автосервисе

В Вологде задержали троих мужчин, которые пытали приятеля ради информации

Троих жителей Вологды задержали за похищение знакомого, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, злоумышленники были уверены, что мужчина владеет некой ценной информацией, и хотели силой заставить его говорить.

Они поджидали жертву возле работы, усадили в машину и привезли в автосервис. Там нападавшие пытались выбить у потерпевшего признание с помощью разнообразных инструментов.

Издевательства прекратились, когда мужчина сдался под пытками и сообщил похитителям то, что они хотели услышать. Едва оказавшись на свободе, горожанин обратился в полицию. Подозреваемые были задержаны на месте преступления.

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