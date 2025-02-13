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Трое мужчин похитили жителя Вологды и жестоко пытали его в автосервисе

В Вологде задержали троих мужчин, которые пытали приятеля ради информации
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Наталья Горшкова/РИА Новости

Троих жителей Вологды задержали за похищение знакомого, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, злоумышленники были уверены, что мужчина владеет некой ценной информацией, и хотели силой заставить его говорить.

Они поджидали жертву возле работы, усадили в машину и привезли в автосервис. Там нападавшие пытались выбить у потерпевшего признание с помощью разнообразных инструментов.

Издевательства прекратились, когда мужчина сдался под пытками и сообщил похитителям то, что они хотели услышать. Едва оказавшись на свободе, горожанин обратился в полицию. Подозреваемые были задержаны на месте преступления.

Ранее директор челябинского вуза два года вымогал часть зарплаты у преподавателя.

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