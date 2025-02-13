Трое мужчин похитили жителя Вологды и жестоко пытали его в автосервисе

Троих жителей Вологды задержали за похищение знакомого, сообщает РЕН ТВ.
По данным источника телеканала, злоумышленники были уверены, что мужчина владеет некой ценной информацией, и хотели силой заставить его говорить.
Они поджидали жертву возле работы, усадили в машину и привезли в автосервис. Там нападавшие пытались выбить у потерпевшего признание с помощью разнообразных инструментов.
Издевательства прекратились, когда мужчина сдался под пытками и сообщил похитителям то, что они хотели услышать. Едва оказавшись на свободе, горожанин обратился в полицию. Подозреваемые были задержаны на месте преступления.
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