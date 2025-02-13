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Умерла журналистка и автор блога о жизни с муковисцидозом Таисия Шеремет

В Испании скончалась болевшая муковисцидозом блогерша Таисия Шеремет
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sheremetaisiay/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В больнице в Испании скончалась 22-летняя российская журналистка и блогерша Таисия Шеремет, которая рассказывала о своей борьбе с муковисцидозом, скончалась. Об этом сообщает издание «Такие дела».

«Все. Ей было не больно. Она не задыхалась. Просто заснула. Она была не одна. Она просила передать, что любит вас», — сказала в беседе с изданием Анастасия, близкий человек блогерши.

Журналистка находилась в испанской больнице несколько месяцев. Шеремет вела блог о жизни с муковисцидозом. В нем она рассказывала, что надеялась дожить до лета 2025 года, когда станет доступен препарат, необходимый для терапии ее редкой мутации муковисцидоза.

В декабре сообщалось, что в России пациенты с муковисцидозом и их представители обратились с коллективной жалобой на зарубежный препарат в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, а также к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой.

Ранее на Кубани родители больной муковисцидозом девочки вышли на пикет после смены лекарства.

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