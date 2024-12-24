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Минздрав ответил на жалобы на аналог препарата от муковисцидоза

Минздрав РФ: препарат от муковисцидоза «Трилекса» соответствует требованиям
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Depositphotos

Аргентинский препарат от муковисцидоза «Трилекса», на который пожаловались пациенты, соответствует требованиям, предъявляемым к признанию качества регистрируемых препаратов. Об этом заявил российский Минздрав, передает РИА Новости.

Его зарегистрировали на основании лабораторной экспертизы и оценки нормативной документации. В процессе экспертизы оценивалось качество, эффективность и безопасность лекарственного препарата, говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Минздрава отметили, что в регистрационном досье на это лекарство представлены результаты двух исследований, проведенных в Аргентине, подтвердивших его подобие набору компонентов американского препарата «Трикафта», аналогом которого он является.

Перед вводом в гражданский оборот первой серии «Трилекса» будет осуществлен лабораторный контроль для подтверждения соответствия препарату по составу и характеристикам, заявленным производителем.

В ведомстве, ссылаясь на Росздравнадзор, добавили, что пока нет зарегистрированных случаев развития нежелательных реакций на этот препарат.

24 декабря РБК сообщило, что пациенты с муковисцидозом и их представители обратились с коллективной жалобой на препарат в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, а также к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой.

Ранее на Кубани родители больной муковисцидозом девочки вышли на пикет после смены лекарства.

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