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Директор российского психдиспансера заставил подопечных строить ему дом

Директор ПНИ в Биробиджане использовал подопечных для строительства дачи
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Город на Бире

Директора ОГБУ «Биробиджанский психоневрологический интернат» уличили в превышении должностных полномочий, против него уже возбуждено уголовное дело. Об этом говорится на портале «Live Биробиджан».

По информации прокуратуры Еврейской автономной области, заведующий ПНИ использовал подопечных для строительства собственного дома, несмотря на их физическую и психическую уязвимость. Мужчина заставлял пациентов работать на стройке, понимая, что они находятся в беспомощном состоянии и не способны оценить происходящее. Строительные работы на его дачном участке продолжались с 2022 по 2024 год.

По результатам проверки, проведенной с участием УФСБ России по ЕАО, Евгений Ежель был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Материалы проверки переданы в СК. Расследование находится под личным контролем прокурора области.

«В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, допрашиваются свидетели, проведены обыски», — сообщили в надзорном органе.

Ранее бойцы ВСУ больше года строили дом командующему вместо службы.

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