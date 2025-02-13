Мужчина напал с 20-килограммовой кувалдой на посетителя фитнес-клуба

Нигериец напал с тренировочным молотом на посетителя фитнес-клуба в Польше

Молодой нигериец напал на посетителя спортзала в Польше, сообщает издание Eska.

Инцидент произошел 12 февраля в одном из спортивных залов в Катовице.

Во второй половине дня в полицию поступило сообщение о том, что посетитель фитнес-клуба по неизвестным причинам напал на другого мужчину, который в этот момент занимался на тренажере. По словам очевидцев, нападавший держал в руках 20-килограммоую кувалду для кроссфита.

Стражи порядка были немедленно направлены на место происшествия и задержали очень возбужденного и агрессивного злоумышленника, им оказался 21-летний гражданин Нигерии. Пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Ранее россиянин получил четыре пули в голову от случайного прохожего.